Talianska strana Liga Severu pracuje na znížení dane z nehnuteľností

Rím 6. augusta (TASR) - Talianska koaličná strana Liga Severu pracuje na znížení dane z nehnuteľností v rozsahu, ktorý by mohol mať pre daňových poplatníkov hodnotu 1 miliardy eur. Oznámil to v utorok podpredseda vlády Matteo Salvini.



Salvini, ktorého Ligy Severu vytvorila koalíciu s Hnutím piatich hviezd, tiež informoval novinárov v Ríme, že chce znovu otvoriť diskusie o limitoch pre rozpočtový deficit v rámci Európskej únie (EÚ), ktoré opakovane kritizoval.



Európska komisia pritom len začiatkom júla ustúpila od hrozby disciplinárneho konania proti Taliansku po tom, ako Rím prijal opatrenia na zníženie vysokého dlhu, aby splnil fiškálne pravidlá EÚ.



Aj vlani v decembri sa Taliansku podarilo len tesne sa vyhnúť tzv. procedúre nadmerného deficitu, keď Rím upravil svoj návrh rozpočtu na rok 2019.



Vláda v Ríme však voličom v kampani minulý rok sľúbila znížiť dane a zvýšiť výdavky na sociálnu sféru, čo môže zhoršiť stav jeho verejných financií a viesť k porušeniu fiškálnych pravidiel bloku.



Verejný dlh Talianska je pritom po Grécku druhý najvyšší v EÚ v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP). Podľa údajov EK taliansky dlh vzrástol zo 131,4 % HDP v roku 2017 na 132,2 % HDP v roku 2018. Komisia odhaduje, že v tomto roku sa zvýši na 133,7 % HDP a v roku 2020 na 135,2 % HDP. To je v rozpore s pravidlami EÚ, ktoré hovoria, že členské štáty musia svoj dlh znižovať a stlačiť ho pod hranicu 60 % HDP.