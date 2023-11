Talianska UniCredit vypadla zo zoznamu systémovo dôležitých bánk

Bazilej 27. novembra (TASR) - Rada pre finančnú stabilitu (Financial Stability Board, FSB) skupiny G20, 20 najväčších ekonomík sveta, v pondelok vyškrtla taliansku UniCredit zo zoznamu globálnych systémovo dôležitých bánk. A zároveň posunula švajčiarsku UBS o niečo vyššie. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



FSB od globálnej finančnej krízy každý rok hodnotí najväčších svetových veriteľov. Vyžaduje od nich, aby mali dodatočné kapitálové rezervy a podrobili sa prísnejšej kontrole svojich operácií.



UniCredit, ktorá bola jedinou talianskou bankou zaradenou do zoznamu systémovo dôležitých svetových bánk, sa zatiaľ k správe nevyjadrila.



Spolu s UniCredit bola zo zoznamu odstránená aj švajčiarska Credit Suisse a po prvýkrát bola pridaná čínska Bank of Communications, čím sa celkový počet systémovo dôležitých bánk znížil z 30 v roku 2022 na 29 v tomto roku.



UBS sa posunula o úroveň vyššie po tom, čo začiatkom tohto roka prevzala Credit Suisse v rámci fúzie, ktorú na jar sprostredkovala švajčiarska vláda.