Talianska UniCredit zvažuje odchod z Ruska

Londýn/Miláno 14. marca (TASR) - UniCredit, druhá najväčšia talianska banka, vykonáva revíziu svojho podnikania v Rusku po jeho invázii na Ukrajinu. A mohla by rozhodnúť o odchode z krajiny. Uviedol to v utorok generálny riaditeľ Andrea Orcel.



Orcel vo svojom prejave na európskej finančnej konferencii Morgan Stanley v Londýne dodal, že rozhodnutie je zložité a môže si vyžadovať čas, pretože je potrebné podporiť miestnych zamestnancov banky a európske spoločnosti, ktoré sa tiež pokúšajú opustiť krajinu.



"Uvažujeme o odchode, ale, samozrejme, musíme vybalansovať komplexnosť a dôsledky toho, čo tam robíme," povedal.



Poznamenal tiež, že banka má v Rusku približne 4000 ľudí, ktorých vníma ako kolegov. Poskytuje služby 1250 európskym spoločnostiam, ktoré tam pôsobia.



Orcel uviedol tiež, že ekonomické prostredie sa zmenilo v dôsledku ukrajinskej krízy a banka teraz predpokladá, že dôjde k stagflácii.



Stále však verí, že banka môže dosiahnuť ciele v oblasti distribúcie hotovosti, ktoré si stanovila v decembri, ale bude to závisieť od širšieho ekonomického prostredia.



UniCredit minulý týždeň uviedla, že úplné odpísanie jej ruského podnikania vrátane cezhraničnej expozície by ju stálo približne 7,4 miliardy eur.



Potvrdila dividendy v hotovosti aj pri najhoršom scenári, ale navrhovaný spätný nákup akcií podmienila tým, že jej ukazovateľ kapitálu zostane nad úrovňou 13 %.