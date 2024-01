Talianska vláda chce podporiť domácu výrobu automobilov

Rím 25. januára (TASR) - Talianska vláda plánuje zaviesť stimuly na podporu domácej výroby automobilov. Podľa jej predstáv by sa mala vrátiť na úroveň viac ako milión vozidiel ročne. Tému chce vládny kabinet prediskutovať s odbormi na stretnutí plánovanom na 1. februára. Medzi možnými opatreniami sa spomína aj podpora šrotovania starších áut. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



"Chceme, aby sa v Taliansku opäť vyrábal jeden milión vozidiel ročne. Ak chcete predávať autá na medzinárodnom trhu s tým, že ich budete propagovať ako talianske klenoty, potom sa tieto vozidlá musia aj vyrábať v Taliansku," povedala v stredu (24. 1.) premiérka Giorgia Meloniová počas hodiny otázok v dolnej komore talianskeho parlamentu.



Premiérka zároveň obvinila automobilovú skupinu Stellantis, ktorá vznikla v roku 2021 zlúčením taliansko-amerického koncernu Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a francúzskej skupiny PSA, že pri výrobe svojich modelov Fiat a ďalších talianskych značiek nekoná v záujme Talianska. Fiat je jednou zo 14 značiek skupiny. Premiérka kritizovala aj skutočnosť, že Stellantis z daňových dôvodov presunula svoje sídlo do Holandska.



Pravicová vláda v Ríme od svojho nástupu do funkcie na jeseň 2022 zdôrazňuje, že je dôležité zvrátiť trend klesajúcej výroby automobilov zaznamenaný v Taliansku v posledných rokoch.