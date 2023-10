Talianska vláda chce urýchliť možný návrat k jadrovej energii

Rím 11. októbra (TASR) - Talianska vláda chce urýchliť možný návrat k využívaniu jadrovej energie. Vyhlásil to v stredu minister infraštruktúry a dopravy Matteo Salvini. Prvý jadrový reaktor by podľa neho mohol byť uvedený do prevádzky v roku 2023. Vláda premiérky Giorgie Meloniovej v septembri oznámila, že do siedmich mesiacov predloží plán možného návratu k využívaniu jadrovej energie v Taliansku. TASR o tom informuje na základe správ agentúr ANSA a APA.



"Pýtal som sa inžinierov na mojom ministerstve a tí mi povedali, že ak začneme v roku 2024, v roku 2032 budeme môcť zapnúť prvý spínač jadrovej elektrárne," povedal Salvini na konferencii o atómovej energii v Ríme. "Ako Milánčan by som si želal, aby prvá elektráreň bola v Miláne," dodal Salvini, ktorý je zároveň talianskym vicepremiérom a predsedom koaličnej strany Liga.



Jadrová energia je v Talianku spornou témou. Zatiaľ čo najmä Salvini a jeho strana Liga podporujú návrat k jadru, časť opozície tento krok odmieta. Za rozchod s jadrovou energiou sa vyslovili Taliani v referende v roku 1987, rok po katastrofe v jadrovej elektrárni Černobyľ. V roku 2009 vtedajší premiér Silvio Berlusconi oznámil plán opäť investovať do jadrovej energie, po havárii v japonskej Fukušime, ale od tohto zámeru upustil.



V roku 2011 sa konalo v Taliansku ďalšie referendum, v ktorom sa 94,2 % účastníkov vyslovilo proti novým reaktorom.