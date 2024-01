Talianska vláda chce zakázať anonymné online recenzie hotelov

Rím 27. januára (TASR) - Vláda talianskej premiérky Giorgie Meloniovej plánuje regulovať recenzie hotelov, reštaurácií a barov v online priestore. Oznámila to ministerka cestovného ruchu Daniela Santanché s tým, že v budúcnosti by mali byť zakázané anonymné recenzie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



"Negatívnu recenziu môžete zanechať aj bez toho, aby ste v danej reštaurácii niekedy jedli," uviedla ministerka a dodala, že online recenzie sa môžu stať nekalým marketingovým nástrojom. "Hotely žijú z recenzií, 85 % rezervácií sa uskutočňuje digitálne, a to všetko závisí od recenzií," dodala s poznámkou, že na zničenie reštaurácie alebo hotela často stačia len štyri slová.



Ak novinár šíri nepravdivé informácie, musí čeliť následkom, zatiaľ čo na sociálnych sieťach možno písať čokoľvek a za hanlivé príspevky nikto nie je braný na zodpovednosť, sťažovala sa politička z pravicovej strany Bratia Talianska. Potrebné sú preto podľa nej opatrenia na zabezpečenie transparentnosti a identifikácie osôb, ktoré hodnotiace príspevky uverejňujú.