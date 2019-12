Talianska vláda je prichystaná zachraňovať veľké domáce firmy

Rím 26. decembra (TASR) - Pre talianskeho ministra hospodárstva a financií Roberta Gualtieriho nie sú zásahy štátu na záchranu súkromných firiem tabu. "Štát a súkromné firmy môžu spolupracovať, aby vytvorili efektívnejší trh, ako sa to deje vo všetkých rozvinutých krajinách," povedal v rozhovore pre rímsky denník La Repubblica, ktorý bol zverejnený v utorok (24. 12.).



"Nemáme v úmysle podporovať neefektívne firmy, ale chceme v prípade potreby podporiť investície a inovácie v strategických oblastiach," uviedol Gualtieri. Podľa neho sa aj v prípade privatizácie osvedčil mix štátu a súkromných investorov. Veľké nadnárodné talianske koncerny sú spoločnosti, v ktorých má podiel aj štát.



Viacero veľkých talianskych firiem sa v poslednom čase dostalo do problémov, napríklad letecká spoločnosť Alitalia, oceliareň Ilva či neapolský závod Whirlpoolu. Vláda uvažuje o ich zoštátnení, aby zachránila tisíce pracovných miest. Rím nevylučuje ani oživenie holdingu IRI, v ktorom sa pod jednou strechou až do roku 2000 nachádzali štátne podiely vo veľkých firmách. Vláda musela naposledy pomáhať banke Banca popolare di Bari (BPB). Na jej záchranu uvoľnila 900 miliónov eur.