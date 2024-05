Talianska vláda je rozdelená v otázke inštalácie solárnych panelov

Rím 6. mája (TASR) - Vládna koalícia v Taliansku je rozdelená v otázke možného zákazu inštalácie solárnych panelov na poľnohospodárskej pôde, čo by mohlo ohroziť ciele Ríma v oblasti zelenej transformácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Taliansko a jeho partneri sa na záver minulotýždňového stretnutia ministrov energetiky štátov skupiny G7 zaviazali, že do roku 2030 strojnásobia inštalovanú kapacitu obnoviteľných zdrojov energie a v prvej polovici nasledujúceho desaťročia postupne ukončia prevádzku uhoľných elektrární.



V návrhu vyhlášky, ktorú pripravil minister poľnohospodárstva Francesco Lollobrigida, a do ktorej nahliadla agentúra Reuters, sa však uvádza, že oblasti klasifikované ako poľnohospodárske nie sú vhodné na inštaláciu fotovoltických systémov s modulmi umiestnenými na zemi. Zákaz je súčasťou širšieho balíka opatrení zameraných na ochranu poľnohospodárstva a rybolovu.



Lollobrigidove plány narazili na odpor ministra energetiky Gilberta Pichetta Fratina, uviedli zdroje agentúry Reuters, podľa ktorých sa bude o tejto otázke hovoriť na zasadnutí vlády v pondelok popoludní. Ani jedno z dotknutých ministerstiev sa k medializovaným informáciám nevyjadrilo.



Taliansko minulý rok pridalo takmer šesť gigawattov (GW) kapacity obnoviteľných zdrojov energie, najmä prostredníctvom rozvoja malých solárnych elektrární. Projekty v oblasti veternej energie predstavovali len 8 % novej zelenej kapacity.