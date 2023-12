Talianska vláda nebude financovať výstavbu nových jadrových elektrární

Rím 11. decembra (TASR) – Talianska vláda nebude v rámci podpory zelenej transformácie financovať výstavbu nových jadrových elektrární, nebude však stáť v ceste miestnym priemyselným zónam a energetickým spoločnostiam, ktoré tak chcú urobiť. Vyhlásil to minister životného prostredia Gilberto Pichetto Fratin v rozhovore pre pondelkové vydanie denníka la Repubblica.



Ak sa priemyselné zóny a spoločnosti rozhodnú postaviť elektrárne, bude vláda pôsobiť ako regulátor, povedal Fratin. "Budú to možno priemyselné okresy alebo jednotlivé energetické spoločnosti, ktoré si zaobstarajú malé reaktory štvrtej generácie," dodal minister.



Jadrová energia je v Taliansku spornou témou. V referende v roku 1987, rok po havárii v jadrovej elektrárni Černobyľ, sa Taliani vyslovili za jej postupné vyradenie. Posledné jadrové elektrárne v krajine odstavili v roku 1990. V roku 2009 vtedajší premiér Silvio Berlusconi oznámil plán opäť investovať do jadra, po havárii v japonskej Fukušime od tohto zámeru upustil.



V roku 2011 sa konalo v Taliansku ďalšie referendum, v ktorom sa 94,2 % účastníkov vyslovilo proti novým reaktorom. Návrat k jadru podporuje najmä taliansky vicepremiér Matteo Salvini a jeho pravicová strana Liga.