Talianska vláda neplánuje kúpiť podiel v skupine Stellantis

Rím 19. februára (TASR) - Talianska vláda neplánuje kúpiť podiel v automobilovej skupine Stellantis, mohla by tak však urobiť, ak by ju spoločnosť o to požiadala, vyhlásil v pondelok minister priemyslu Adolfo Urso. Možnosť, že štát kúpi akcie skupiny, minister naznačil začiatkom februára. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Dnes je zrejmé, že to nie je na programe dňa," povedal Urso. Ak by však spoločnosť povedala, že "bezpodmienečne" potrebuje taliansky verejný podiel, potom by, samozrejme, prišla diskusia a konfrontácia, dodal.



Skupina Stellantis vznikla v roku 2021 zlúčením francúzskej spoločnosti PSA Peugeot-Citroën a automobilky Fiat-Chrysler Automobiles, ktorá zahŕňa talianske značky Fiat, Alfa Romeo, Maserati a Lancia. Skupina tak zabezpečuje prakticky všetku výrobu automobilov v Taliansku.



Premiérka Giorgia Meloniová viackrát obvinila Stellantis, že uprednostňuje záujmy Francúzska pred záujmami Talianska a zrod skupiny označila za "údajnú" fúziu, ktorá "v skutočnosti maskovala prevzatie Francúzskom". Francúzska vláda vlastní 6 % skupiny Stellantis.



Generálny riaditeľ skupiny Carlos Tavares minulý týždeň potvrdil záväzok dohodnutý s vládou v Ríme, na základe ktorého by mal Stellantis zvýšiť produkciu v Taliansku do konca tejto dekády na jeden milión vozidiel z približne 750.000 vyrobených v minulom roku.