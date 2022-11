Talianska vláda plánuje zoštátnenie rafinérie patriacej Lukoilu

Rím/Moskva 29. novembra (TASR) - Talianska vláda plánuje zoštátnenie jednej z najväčších domácich rafinérií, ktorá patrí ruskému ropnému koncernu Lukoil. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Rada ministrov o tom bude rozhodovať vo štvrtok (1. 12.) v sicílskom meste Priolo, uviedol denník La Repubblica. Cieľom kabinetu premiérky Giorgie Meloniovej je, aby sicílska rafinéria zostala v prevádzke aj napriek embargu na ruskú ropu, ktoré má platiť od 5. decembra, a aby zabránila strate 1000 pracovných miest. Ďalších 9000 pracovných miest je ohrozených v dodávateľských firmách.



Rafinéria spracováva pätinu ropy v Taliansku. Taliansky minister priemyslu Adolfo Urso si myslí, že Rím by mohol požiadať EÚ o dočasnú výnimku z embarga. Talianska vláda by tým získala čas a rafinéria by mohla pokračovať.



Prvým krokom by mala byť dohoda s bankami, aby sa zabezpečilo financovanie rafinérie. Možnosťou je tiež priama štátna podpora, uviedol Urso a poukázal na Nemecko, ktoré v septembri prevzalo kontrolu nad rafinériou Rosnefti.



Litasco, švajčiarska dcérska spoločnosť Lukoilu, v uplynulých mesiacoch odmietla predbežnú ponuku amerického fondu Crossbridge. Urso dodal, že akýkoľvek potenciálny záujemca o rafinériu musí splniť podmienky vlády, ktorých cieľom je zabezpečenie talianskych záujmov.