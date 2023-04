Talianska vláda predloží zákon o ochrane značky Made in Italy

Rím 18. apríla (TASR) - Talianska vláda čoskoro predloží návrh legislatívy o lepšej ochrane značky Made in Italy. Pri príležitosti otvorenia milánskeho veľtrhu nábytku Salone del Mobile to uviedla v utorok premiérka Giorgia Meloniová.



"Táto značka je to najcennejšie, čo máme, ak ju dokážeme brániť a posilňovať," povedala Meloniová a dodala, že jej vláda v najbližších týždňoch predloží rámcový návrh zákona venovaného tejto téme.



Legislatíva bude mať tri piliere - neúprosný boj proti falšovaniu a nekalej hospodárskej súťaži, finančné nástroje na podporu rastu malých a stredných podnikov v špičkových odvetviach, odbornú prípravu a rozvoj zručností, spresnila Meloniová.