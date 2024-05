Talianska vláda pripravuje legislatívu o návrate k jadrovej energii

Rím 2. mája (TASR) - Talianska vláda si stanovila cieľ pripraviť ešte do konca tohto volebného obdobia potrebné právne predpisy, ktoré krajine umožnia návrat k jadrovej energii. Vyhlásil to vo štvrtok minister životného prostredia Gilberto Pichetto Fratin. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.



Vláda sa zameriava na vývoj jadrových reaktorov IV. generácie a podmienky na ich výrobu by mali byť zabezpečené do konca tohto desaťročia, uviedol Pichetto Fratin pre rozhlasovú stanicu Radio 24. Legislatívny rámec pre jadrovú energiu je preto potrebné vytvoriť ešte počas funkčného obdobia súčasného parlamentu, ktorého koniec je plánovaný na rok 2027, dodal minister.



Jadrová energia je v Taliansku spornou témou. V referende z roku 1987, rok po havárii v jadrovej elektrárni Černobyľ, sa Taliani vyslovili za jej postupné vyradenie. Posledné jadrové elektrárne v krajine odstavili v roku 1990. V roku 2009 vtedajší premiér Silvio Berlusconi oznámil plán opäť investovať do jadra, po havárii v japonskej Fukušime od tohto zámeru upustil.



V roku 2011 sa konalo v Taliansku ďalšie referendum, v ktorom sa 94,2 % účastníkov vyslovilo proti novým reaktorom. Návrat k jadru podporuje najmä taliansky vicepremiér Matteo Salvini a jeho strana Liga.