Talianska vláda pripravuje zákon o návrate k jadrovej energii

Rím 16. januára (TASR) - Vláda talianskej premiérky Giorgie Meloniovej pracuje na rámcovom zákone, ktorý by krajine umožnil návrat k jadrovej energii. Návrh zákona, ktorého súčasťou je zriadenie úradu pre dohľad nad jadrovou energiou, by mal vládny kabinet schváliť do konca januára. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA, ktorá sa vo štvrtok odvolala na zdroje oboznámené s problematikou.



Talianska vláda v máji 2024 oznámila, že ešte do konca súčasného volebného obdobia pripraví legislatívu, ktorá krajine umožní návrat k jadrovej energii. Nukleárna stratégia sa zameria na vývoj reaktorov štvrtej generácie a podmienky na ich výrobu by mali byť zabezpečené do konca tohto desaťročia, uviedol v tom čase taliansky minister životného prostredia a energetiky Gilberto Pichetto Fratin. Vláda v Ríme vo svojom Národnom pláne pre energetiku a klímu predpokladá, že jadrová energia by sa do konca roka 2050 mohla na celkovom domácom dopyte po elektrine podieľať zhruba 11 %.



Jadrová energia je v Taliansku spornou témou. V referende z roku 1987, rok po havárii v jadrovej elektrárni Černobyľ, sa Taliani vyslovili za jej postupné vyradenie. Posledné jadrové elektrárne v krajine odstavili v roku 1990. V roku 2009 vtedajší premiér Silvio Berlusconi oznámil plán opäť investovať do jadra, po havárii v japonskej Fukušime od tohto zámeru upustil. V roku 2011 sa konalo v Taliansku ďalšie referendum, v ktorom sa 94,2 % účastníkov vyslovilo proti novým reaktorom.