Talianska vláda rokuje s EÚ o záchrane banky Popolare di Bari

Rím 10. januára (TASR) - Talianska vláda rokuje s Európskou úniou (EÚ) o svojom záchrannom pláne pre družstevnú banku Popolare di Bari. Kabinet dúfa, že rokovania dokončí do začiatku júna. Uviedol to v piatok minister hospodárstva Roberto Gualtieri.



Záchrana Popolare di Bari je najnovšou epizódou v rade bankových kríz, ktoré zasiahli Taliansko od roku 2015 a stáli štát a ďalšie talianske banky približne 23 miliárd eur. Najväčšiu banku na juhu Talianska prevzala v decembri pod svoju správu centrálna banka.



„Rozhovory s EÚ sa zintenzívnia, keď správcovia stanovia plán reštrukturalizácie pre banku,“ povedal Gualtieri na vypočutí v parlamente.



Fond ochrany vkladov (FITD) financovaný talianskymi bankami sa zaviazal, že pokryje až polovicu potenciálnych nákladov na zvýšenie kapitálu banky o zhruba 1,4 miliardy eur. A schválil aj okamžitú injekciu hotovosti vo výške 310 miliónov eur.



Na to, aby bolo možné vyčísliť výšku kapitálovej injekcie, je potrebné podrobne preskúmať aktíva banky, najmä jej úverovú knihu, a vyhodnotiť potenciálne právne riziká, ako uviedla centrálna banka minulý týždeň.



Polovicu z kapitálovej injekcie pre Popolare di Bari bude financovať štátna Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale (MCC) zo záchranného balíka 900 miliónov eur, ktorý jej v decembri poskytla vláda.



Minister pre regionálne záležitosti Francesco Boccia v decembri uviedol, že aj príspevok z fondu FITD je potrebný, aby boli dodržané pravidlá EÚ o štátnej pomoci pre súkromné spoločnosti.



Popolare di Bari odolala zmenám, ktoré priniesla reforma z roku 2016 zameraná na transformáciu veľkých družstevných bánk na akciové spoločnosti s cieľom zlepšiť ich riadenie aj zodpovednosť zaň.



Zrušenie štatútu družstevnej banky, ktorý dával akcionárom jeden hlas bez ohľadu na veľkosť ich podielu, je však nevyhnutným krokom na to, aby problematická banka získala novú kapitálovú injekciu.



„Transformácia banky na akciovú spoločnosť je nevyhnutná a zásadná,“ uviedol Gualtieri.