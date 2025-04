Talianska vláda sa chystá zhoršiť prognózu hospodárskeho rastu

Miláno 9. apríla (TASR) - Talianska vláda sa chystá znížiť svoju prognózu hospodárskeho rastu na tento rok z 1,2 % na 0,6 % v dôsledku obáv z amerických ciel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa v stredu odvolala na vládny zdroj.



Nová prognóza je údajne zahrnutá v hospodárskom pláne na nasledujúce roky, ktorý by mal kabinet premiérky Giorgie Meloniovej schváliť ešte v stredu. Líderka pravicovej strany Bratia Talianska kritizovala nové rozsiahle clá amerického prezidenta Donalda Trumpa, s ktorým inak udržuje dobré vzťahy, a vyzvala obe strany, aby pracovali na dohode. Meloniová v utorok (8. 4.) oznámila, že 17. apríla navštívi Washington, aby rokovala priamo s Trumpom. Na stretnutí so zástupcami talianskych podnikateľov premiérka v utorok uviedla, že je ťažké posúdiť vplyv nových ciel, pričom varovala pred panikou, ktorá by podľa nej mohla spôsobiť väčšie škody ako samotné clá.



Spojené štáty s účinnosťou od 5. apríla zaviedli plošné clá vo výške 10 % na dovoz prakticky všetkých tovarov do Spojených štátov. Okrem toho začalo v USA 3. apríla platiť clo vo výške 25 % na dovážané automobily. V stredu 9. apríla vstúpili do platnosti ďalšie clá na mnohých obchodných partnerov USA. V prípade Európskej únie (EÚ) ich Washington stanovil na úrovni 20 %.