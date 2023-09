Talianska vláda sa dohodla na znížení cien základných tovarov

Rím 28. septembra (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová vo štvrtok uzavrela dohodu s výrobcami na znížení cien základných tovarov na tri mesiace. Týka sa to potravín, produktov osobnej hygieny či detských potrieb. Malo by to priniesť miliardové úspory pre rodiny. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Experimentálny program bude prebiehať od 1. októbra do 31. decembra a zahŕňa 32 asociácií, ktoré súhlasili so zľavou alebo zachovaním stropu cien konkrétnych položiek počas tohto obdobia.



"Myslím si, že je to prvýkrát, čo celý taliansky systém, od výroby potravín až po bežné spotrebné produkty, podpísal s vládou pakt, aby udržal ceny v nákupnom košíku pod kontrolou a pomohol rodinám, najmä tým, ktoré sa ocitli v ťažkostiach," povedala Meloniová.



Spotrebiteľská skupina Assountenti projekt ocenila a vypočítala potenciálne úspory na 4 miliardy eur. Upozornila však, že existuje veľa neznámych, vrátane toho, o ktoré produkty pôjde.



K projektu sa okrem výrobcov pripojili aj reťazce supermarketov či malí maloobchodníci. Očakáva sa, že zúčastnené obchody budú svoju účasť signalizovať nálepkami vo farbe talianskej vlajky.



Inflácia je výzvou pre taliansku vládu, aj keď už klesla z vrcholov, ktoré dosiahla po ruskej invázii na Ukrajinu. Taliansky minister pre hospodársky rozvoj Adolfo Urso uviedol, že inflácia v krajine klesla pod priemer Európskej únie (EÚ), z 11,7 % po nástupe Meloniovej do úradu vlani v októbri, na 5,4 % v auguste 2023.



Na porovnanie, spotrebiteľské ceny v auguste vzrástli o 5,9 % v 27-člennej EÚ a o 5,2 % v eurozóne. To je pokles z rekordných 10,6 % v eurozóne v októbri 2022.