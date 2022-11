Talianska vláda schválila návrh rozpočtu

Rím 22. novembra (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová predstavila v utorok prvý rozpočet svojej vlády a označila ho za "odvážny". Podľa opozície je zameraný na chudobných a odvrátenie plánovaných protestov. TASR o tom informuje na základe správ AP, DPA a Reuters.



Rozpočet na rok 2023, ktorý kabinet schválil v utorok po troch hodinách diskusie, sa zameriava na obmedzenie vysokých účtov za energie a zníženie daní pre zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby. Zákon mieri do parlamentu, ktorý ho musí schváliť do konca roka.



"Považujem to za odvážny a koherentný rozpočet, odvážny v tom zmysle, že stavia na budúcnosť," povedala Meloniová novinárom a dodala, že prijala ťažké rozhodnutia bez ohľadu na dôsledky pre popularitu jej novej vlády.



Návrh rozpočtu s výdavkami v celkovej výške 35 miliárd eur zahŕňa balík pomoci aj zníženie daní. Jeho cieľom je urýchliť zotavenie tretej najväčšej ekonomiky eurozóny, ktorá podľa ministerstva financií klesne v tomto aj v nasledujúcom štvrťroku.



Hlavné opozičné strany odmietli rozpočet ako nedostatočný na riešenie recesie a dvojcifernej inflácie. Obvinili vládu, že väčšinu peňazí vyčlenila na splnenie predvolebných sľubov o pomoci rodinám a podnikom s prudkým nárastom nákladov na energie. Táto pomoc je nad rámec viac ako 60 miliárd eur, ktoré sľúbila už predchádzajúca vláda Maria Draghiho.



V rozpočte na budúci rok je vyčlenených viac ako 21 miliárd eur na daňové úľavy a bonusy. Zníženie daní má zredukovať nemzdové náklady zamestnávateľov a umožniť živnostníkom, aby platili paušálnu 15-percentnú sadzbu dane.



Okrem mnohých iných opatrení rozpočet počíta so znížením veku odchodu do dôchodku, ponúka fiškálne stimuly na podporu zamestnávania na základe zmlúv na dobu neurčitú, znižuje sankcie pre ľudí, ktorí nezaplatili dane, a zahŕňa plány na most medzi Sicíliou a pevninou - dlhodobý kľúčový projekt talianskej pravice.



Rozpočtový deficit Talianska má v budúcom roku dosiahnuť 4,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je nárast oproti septembrovej prognóze na úrovni 3,4 %.



Taliansko chce financovať rozpočtové výdavky mimoriadnymi pôžičkami aj zvýšením daní z neočakávaných príjmov energetických spoločností, ktoré ťažia z prudkého nárastu cien ropy a plynu.



Vzhľadom na to, že daňová sadzba sa od januára do júla 2023 zvýši z 25 % na 35 % a vypočíta sa zo ziskov namiesto z tržieb, nový odvod v budúcom roku prinesie približne 2,5 miliardy eur, povedala Meloniová. Podľa nej sa vláda riadila rámcom navrhnutým Európskou komisiou a nahrádza systém, ktorý vyvolal kritiku mnohých energetických firiem a odmietnutie platieb.



Meloniová povedala, že cieľom navrhnutých opatrení je pomôcť talianskemu priemyslu rásť aj napriek energetickej kríze, ktorú vyvolala ruská invázia na Ukrajinu, a podporiť rodiny s nízkymi príjmami.