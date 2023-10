Talianska vláda schválila návrh rozpočtu na budúci rok

Rím 16. októbra (TASR) - Talianska vláda v pondelok schválila rozpočet na budúci rok s opatreniami v hodnote približne 24 miliárd eur v podobe zníženia daní a zvýšenia výdavkov, a to napriek obavám trhu z napätých verejných financií v krajine. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Návrh teraz poputuje do parlamentu, ktorý ho musí schváliť do konca roka.



Vláda v návrhu počíta so zvýšením rozpočtového deficitu v roku 2023 na 4,3 % hrubého domáceho produktu (HDP) z očakávaných 3,6 % HDP v tomto roku v dôsledku dodatočných pôžičiek vo výške 15,7 miliardy eur určených najmä na financovanie zníženia daní.



Ďalších 8 miliárd eur pôjde na financovanie množstva ďalších výdavkov vrátane dôchodkov, zdravotníctva a kontraktov vo verejnom sektore, ktoré budú z veľkej časti financované z úspor inde v rozpočte.



"Je to rozpočet, ktorý považujem za veľmi vážny, veľmi realistický," povedala na tlačovej konferencii premiérka Giorgia Meloniová.



Minister hospodárstva Giancarlo Giorgetti verí, že návrh bude dobre prijatý trhmi a Európskou úniou.



Riziková prirážka z talianskych vládnych dlhopisov stúpla po tom, ako Rím minulý mesiac zvýšil svoje ciele v oblasti rozpočtového deficitu na obdobie rokov 2023 - 2025, čím sa môže dostať do konfliktu s Európskou komisiou.



Giorgetti odôvodnil zvýšenie deficitu potrebou podporiť ekonomickú aktivitu v krajine vzhľadom na "protivetry", ktoré spôsobil konflikt na Ukrajine a najnovšie aj na Blízkom východe.



Návrh rozpočtu počíta s predĺžením niektorých dočasných opatrení do roku 2024 v snahe pomôcť domácnostiam so strednými a nízkymi príjmami vyrovnať sa s vysokými spotrebiteľskými cenami.



V roku 2024 tak budú ľudia s príjmom viac ako 28.000 eur ročne platiť daň (IRPEF) vo výške 23 %, povedal Giorgetti. Tým sa dočasne nahradí súčasný režim, v ktorom platia štyri sadzby IRPEF, od 23 % pri príjme do 15.000 eur až po maximálnu sadzbu 43 % pri príjme nad 50.000 eur.



V rozpočte je tiež vyčlenená približne 1 miliarda eur na niekoľko opatrení zameraných na riešenie demografickej krízy v Taliansku. Jedna z nich odstraňuje sociálne odvody, ktoré platia pracujúce matky s najmenej dvoma deťmi.



Pôrodnosť v minulom roku klesla, už 14. rok po sebe, a bola najnižšia od zjednotenia krajiny v roku 1861. Rýchle starnutie obyvateľstva znamená, že dodatočné rozpočtové zdroje pôjdu aj na dôchodky.



Ministerstvo financií predpokladá, že náklady Talianska na dôchodky, ktoré už teraz patria medzi najvyššie na svete, stúpnu z 15,3 % HDP v roku 2022 na 17 % do roku 2042.



Spolu s rozpočtom vláda schválila aj samostatné finančné dekréty, pričom jeden z nich zavádza od budúceho roka minimálnu globálnu sadzbu dane z príjmu právnických osôb vo výške aspoň 15 %.



Schéma by mohla zvýšiť daňové príjmy v Taliansku o 2 až 3 miliardy eur, uviedol vládny predstaviteľ.



Rím pracuje tiež na návrhu fiškálnych opatrení, ktoré by presvedčili talianske firmy, aby vrátili výrobu zo zahraničia späť do krajiny, uviedol zdroj, ktorý nechcel byť menovaný.