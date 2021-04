Talianska vláda schválila plán obnovy v hodnote 191 miliárd eur

Rím 25. apríla (TASR) - Taliansky vládny kabinet v noci zo soboty (24. 4.) na nedeľu schválil plán obnovy financovaný peniazmi Európskej únie. Taliansko tak od všetkých členských krajín získa 191,3 miliardy eur, z čoho 68,9 miliardy eur tvoria dotácie. K tomu sa pridruží pomoc pre trh práce v objeme 27,4 miliardy eur.



Podľa agentúry APA premiér Mario Draghi ministrov informoval, že plán už schválila Európska komisia. V pondelok 26. apríla a v utorok 27. apríla ho budú schvaľovať obidve komory parlamentu a následne má Taliansko získať prvú tranžu vo výške približne 27 miliárd eur.



Z návrhu schváleného kabinetom vyplýva, že na digitalizáciu, inovácie, konkurencieschopnosť a kultúru má ísť 42,5 miliardy eur a ekologické programy získajú 57 miliárd eur. Do oblasti digitalizácie a mobility potečie 6,13 miliardy eur, pričom nejde len o vybudovanie širokopásmového internetu a siete 5G, ale aj o diaľkový monitoring mostov, tunelov a viaduktov. Na infraštruktúru potrebnú na udržateľnú mobilitu uvoľní vláda 25,3 miliardy eur, do tejto kategórie spadá napríklad modernizácia železničnej siete. Oblasť vzdelávania a výskumu získa 31,9 miliardy eur, sociálna inklúzia 19,1 miliardy eur a zdravotníctvo 15,6 miliardy eur.



Vládny plán obnovy má taliansky hrubý domáci produkt (HDP) zvýšiť o tri percentá, jeho priemerný rast v rokoch 2022 až 2026 má byť vďaka tomu o 1,4 % vyšší než v rokoch 2015 až 2019. Produktivita talianskeho hospodárstva sa má zvyšovať s pomocou inovácií, digitalizácie a investícií do ľudského kapitálu. Plán obnovy počíta so štrukturálnymi reformami v rezorte spravodlivosti a verejnej správy, ako aj s ďalšími konkrétnymi reformami, napríklad novými pravidlami pre výrobu obnoviteľnej energie.



Za uskutočnenie plánu v stanovenom časovom rámci budú zodpovedať príslušné ministerstvá a lokálne úrady pod dohľadom ministerstva hospodárstva, ktoré bude v neustálom kontakte s Európskou komisiou. Plán predpokladá vytvorenie troch centrálne riadených grémií, ktorých členmi budú ministri všetkých dotknutých rezortov. Tí budú koordinovať investície, kontrolovať ich využitie v regiónoch a obciach a preverovať tok peňazí.