Talianska vláda schválila rozpočet na rok 2021

Rím 17. novembra (TASR) - Taliansky kabinet v pondelok (16. 11.) neskoro večer schválil rozpočet na rok 2021, v ktorom počíta s deficitom vo výške 7 % hrubého domáceho produktu (HDP). To bude menej ako predpokladaný tohoročný schodok v rozpočte na úrovni 10,8 % HDP.



Dva zdroje z vlády, ktoré nechceli byť menované však uviedli, že budúcoročný cieľ bude čoskoro zvýšený, keďže vláda pripravuje ďalšie stimuly pre ekonomiku počas pandémie nového koronavírusu.



Talianska vláda už tento rok vyčlenila približne 100 miliárd eur na zmiernenie dôsledkov pandémie, keďže Taliansko bolo na jar, počas prvej vlny, jedným z najhorších ohnísk nákazy na svete.



Veľká časť tohtoročných mimoriadnych výdavkov bola vyčlenená na opatrenia, ako sú granty firmám, záruky za pôžičky a podpora zamestnanosti prostredníctvom skráteného času alebo nútenej dovolenky, tzv. kurzarbeit. Program podpory pracovných miest by mal pritom vypršať v nasledujúcich mesiacoch, čo pomôže Taliansku znížiť objem pôžičiek v roku 2021.



Ale po náraste nových prípadov ochorenia COVID-19 v uplynulých týždňoch, v rámci druhej vlny pandémie, pripravuje teraz Rím nový balíček výdavkov v hodnote 15 - 20 miliárd eur. Podľa jedného zo zdrojov ho pravdepodobne predstaví ešte tento týždeň a povedie k zvýšeniu deficitu v roku 2021. Premiér Giuseppe Conte však vyhlásil, že podpora ekonomiky je teraz prvoradá, aj keď to podkopáva plány na konsolidáciu verejných financií.



Verejný dlh Talianska, proporcionálne najvyšší v eurozóne po gréckom dlhu, by mal podľa návrhu rozpočtu na budúci rok dosiahnuť 155,6 % HDP.