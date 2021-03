Talianska vláda výrazne znížila prognózu rastu v tomto roku

Rím 29. marca (TASR) - Talianska vláda výrazne zníži prognózu rastu domácej ekonomiky v tomto roku, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na tri zdroje oboznámené so záležitosťou. Nová predpoveď by mala byť zverejnená v polovici apríla.



Kabinet premiéra Maria Draghiho aktuálne počíta so zvýšením hrubého domáceho produktu o 4,1 %. To znamená výrazné skresanie predpovede. Predchádzajúca vláda premiéra Giuseppe Conteho, ktorá skončila v januári, očakávala expanziu až o 6 %. Prognóza pre rok 2022 sa podľa zdrojov naopak zlepší na +4,3 % z +3,8 %.



Obe predpovede sú však stále optimistickejšie v porovnaní s očakávaniami Európskej komisie, Medzinárodného menového fondu aj talianskej centrálnej banky. Všetky tieto inštitúcie počítajú v tomto roku s tempom expanzie v tomto aj budúcom roku nižším než 4 %.



V minulom roku taliansky HDP padol o 8,9 %, čo bol najprudší pokles v povojnovom období. Dôvodom bola padnémia nového koronavírusu. Vo väčšine krajiny naďalej platia tvrdé reštrikcie. Taliansko totiž bojuje s treťou vlnou epidémie, keď denne pribúda okolo 20.000 nových prípadov ochorenia COVID-19, na ktoré už v krajine celkovo zomrelo okolo 108.000 ľudí.



Zvyšovanie vládnych výdavkov na podporu ekonomiky sužovanej koronakrízou zrejeme spôsobí, že rozpočtový deficit tento rok vzrastie na 10 % HDP z 9,5 % v roku 2020, uviedol tento mesiac pre Reuters predstaviteľ talianskeho ministerstva financií. To povedie k ďalšiemu zvýšeniu verejného dlhu, ktorý na konci minulého roka dosiahol 155,6 % HDP.