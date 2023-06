Talianska vláda vyzvala poslancov na odklad hlasovania o reforme ESM

Rím 30. júna (TASR) - Vláda talianskej premiérky Giorgie Meloniovej vyzvala v piatok zákonodarcov, aby odložili hlasovanie o reforme záchranného fondu eurozóny o ďalšie štyri mesiace. Reforma Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) z roku 2021 posilnila finančnú silu fondu a zvýšila jeho právomoci v oblasti dohľadu nad krajinami v ťažkostiach. Taliansko ako jediný členský štát Európskej únie reformu doteraz neratifikovalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



O štvormesačný odklad hlasovania v dolnej komore talianskeho parlamentu požiadal poslanec Andrea Di Giuseppe z Meloniovej strany Bratia Talianska. Poslaneckej snemovni by to podľa neho umožnilo získať jasnejší obraz vo vzťahu k prebiehajúcim diskusiám o dlhových pravidlách a bankovej únii. Predseda snemovne Lorenzo Fontana uviedol, že žiadosť bude preskúmaná budúci týždeň. Očakáva sa jej schválenie, keďže Meloniovej koalícia, do ktorej patrí aj protiimigračná strana Liga Mattea Salviniho a pravicová Forza Italia zosnulého expremiéra Silvia Berlusconiho, má v parlamente väčšinu.



Meloniová opakovane vyhlásila, že sa nikdy neobráti na ESM, ktorý poskytuje štátom eurozóny v ťažkostiach pôžičky za nižšie ako trhové sadzby výmenou za konsolidáciu verejných financií. Taliansky verejný dlh v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) predstavuje 144 %, čo je v rámci EÚ druhá najvyššia hodnota po Grécku.



Šéf združenia ministrov financií eurozóny (Euroskupina) Paschal Donohoe vo štvrtok (29. 6.) apeloval na Taliansko, aby neblokovalo reformu EMS. Uviedol, že postoj Talianska rešpektuje, nedokončenie ratifikačného procesu by však znamenalo, že krajiny, ktoré by tento nástroj chceli využiť, k nemu nebudú mať prístup.



ESM bol súčasťou druhej vlny balíka opatrení na hospodárske ozdravenie a pomoc členským štátom eurozóny vo finančných ťažkostiach po finančnej kríze v roku 2012. Jeho úlohou bolo poskytovať záchranné úvery štátom, ktoré sa ocitnú v problémoch. Podmienkou čerpania úverov bola konsolidácia verejných financií a reformy na zlepšenie konkurencieschopnosti.



Talianski predstavitelia požadujú, aby sa reformovaný EMS namiesto presadzovania úsporných opatrení viac zameral na podporu hospodárskeho rastu. Z Ríma tiež zaznievajú obavy z obmedzenia národnej suverenity v rozpočtových otázkach.