Talianska vláda založí novú štátnu firmu, ktorá prevezme Alitaliu

Rím 23. apríla (TASR) - Talianska vláda chce založiť novú štátnu firmu, ktorá by potom začiatkom júna prevzala aerolínie Alitalia. Letecká spoločnosť by zostala v počiatočnej fáze pod štátnou kontrolou a neskôr by mohla byť sčasti sprivatizovaná, uviedol vo štvrtok taliansky minister priemyslu Stefano Patuanelli v parlamente.



Nová firma by mala prevziať 90 lietadiel aktuálnej flotily pozostávajúcej zo 113 strojov. Vzhľadom na aktuálnu koronakrízu, ktorá tvrdo zasiahla leteckú dopravu, by Alitalia nemala bez zásahu štátu šancu na prežitie.



Alitalia by mohla opustiť alianciu Skyteam, ktorej je aktuálne súčasťou, uviedol Patuanelli. Vláda už viac ako dva roky neúspešne hľadá kupca pre Alitaliu. Vláda v rámci balíka pomoci a stimulov na zmiernenie následkov pandémie nového koronavírusu vyčlenila 600 miliónov eur do fondu na podporu leteckej dopravy.