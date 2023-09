Talianska vláda zmiernila daň z neočakávaných ziskov bánk

Rím 24. septembra (TASR) - Talianska vláda prehodnotila kontroverznú daň z neočakávaných príjmov bánk, ktorá čelila širokej kritike, aj zo strany Európskej centrálnej banky (ECB). Banky si budú môcť vybrať medzi zaplatením dane alebo zvýšením svojich nedistribuovateľných rezerv, teda rezerv, ktoré nemôžu vyplatiť akcionárom vo forme dividend, o sumu zodpovedajúcu dvaapolnásobku mimoriadneho odvodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA, ktorá sa v sobotu (23. 9.) odvolala na vládne dokumenty.



Zmena by zvýhodnila talianske sporiteľne, ktoré zvyčajne ukladajú veľkú časť svojich ziskov do rezerv. Dodatok k legislatíve o mimoriadnom bankovom odvode musia ešte schváliť obe komory talianskeho parlamentu.



Vláda talianskej premiérky Giorgie Meloniovej minulý mesiac oznámila, že uvalí jednorazovú 40-percentnú daň na nadmerné zisky bánk, za ktoré vďačia sérii zvyšovaní úrokových sadzieb ECB v minulom roku. Prekvapujúci krok znepokojil investorov a spôsobil dočasný prudký prepad akcií bánk. Situácia sa upokojila po oznámení vlády, že nová daň bude ohraničená na 0,1 % celkových aktív v talianskom bankovom sektore.



ECB v právnom stanovisku z 13. septembra varovala, že daň by mohla oslabiť kapitálové rezervy veriteľov a zvýšiť ich zraniteľnosť voči budúcim hospodárskym šokom.