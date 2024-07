Talianska vláda zvažuje prevzatie neaktívnych značiek od Stellantisu

Rím 12. júla (TASR) - Talianska vláda zvažuje, že na základe vládneho dekrétu prevezme pod svoju správu neaktívne automobilové značky, ktoré v súčasnosti vlastní skupina Stellantis. Následne ich ponúkne čínskym výrobcom, aby ich motivovala k založeniu výrobných závodov v Taliansku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na taliansky denník Il Sole 24 Ore.



Plán by sa týkal značiek Innocenti a Autobianchi, ktoré ukončili činnosť v 90. rokoch. Spoločnosť Innocenti bola v 60. a 70. rokoch minulého storočia známa výrobou talianskej verzie britského Mini, než ju prevzal Fiat, ktorý je teraz súčasťou skupiny Stellantis. Bývalá divízia Fiatu, spoločnosť Autobianchi, zase vyrábala luxusné mestské vozidlá ako napríklad A112 a Y10. Denník v piatok informoval, že talianske ministerstvo priemyslu si na národnom patentovom úrade zaregistrovalo verzie týchto dvoch značiek, pričom použilo inú grafiku, akú má Stellantis. Stanovisko ministerstva sa nepodarilo získať. Stellantis pre Reuters uviedol, že si všimol správy v médiách, ale vláda ho o žiadnych takýchto plánoch neinformovala.



Podľa talianskeho denníka by si vláda mohla značky privlastniť na základe zákona prijatého v decembri minulého roka a súvisiacej vykonávacej vyhlášky, ktorú v súčasnosti skúma národný Dvor audítorov. Legislatíva sa týka značiek, ktoré sa nepoužívajú najmenej päť rokov. Po tom, ako ich prevezme pod kontrolu vláda, by sa mohli poskytnúť "spoločnostiam, vrátane zahraničných, ktoré majú v úmysle investovať v Taliansku alebo presunúť do Talianska výrobné činnosti umiestnené v zahraničí," uvádza sa v zákone.