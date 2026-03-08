Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Talianska vláda zvažuje zníženie daní z pohonných látok

Talianska asociácia malých podnikov CGIA odhaduje, že vyššie účty za energie spojené s vojnou na Blízkom východe by mohli talianske spoločnosti stáť takmer 10 miliárd eur.

Rím 8. marca (TASR) - Talianska vláda zvažuje zníženie spotrebných daní z pohonných látok. Opatrenia plánuje financovať z príjmov z dane z pridanej hodnoty (HDP), ktoré sa zvýšili vďaka rastúcim cenám benzínu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Vláda skúma možnosť aktivácie mechanizmu, ktorý umožňuje štátu použiť dodatočné príjmy z DPH získané vďaka vyšším cenám pohonných látok na zníženie spotrebných daní z benzínu a nafty, uviedla v sobotu (7. 3.) talianska premiérka Giorgia Meloniová. „Aktiváciu už niekoľko dní skúma ministerstvo hospodárstva,“ dodala.

Talianska asociácia malých podnikov CGIA odhaduje, že vyššie účty za energie spojené s vojnou na Blízkom východe by mohli talianske spoločnosti stáť takmer 10 miliárd eur. Poľnohospodárske združenie CIA zase varovalo, že zvýšenie cien poľnohospodárskej nafty o 30 % až 35 % môže byť likvidačné a vyzvalo na poskytnutie podpory na národnej aj európskej úrovni.
