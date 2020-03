Taliansko zvýši výdavky, aby kompenzovala vplyv epidémie na ekonomiku

Rím 9. marca (TASR) - Talianska vláda bude pokračovať vo zvyšovaní výdavkov na „masívnu šokovú terapiu“, aby vykompenzovala vplyv epidémie koronavírusu na ekonomiku. Vyhlásil to v pondelok premiér Giuseppe Conte v rozhovore pre denník La Repubblica.



„Nezastavíme sa. Použijeme masívnu šokovú terapiu. Využijeme všetky ľudské a ekonomické zdroje, aby sme sa dostali z tejto krízovej situácie,“ povedal Conte a dodal, že vláda využije „v plnom rozsahu“ flexibilitu, ktorú jej umožňujú európske rozpočtové pravidlá.



Podľa neho si Európa nemôže myslieť, že mimoriadnu situáciu je možné zvládnuť s bežnými prostriedkami.



Taliansky premiér bez ďalších podrobností uviedol, že jeho koaličná vláda skúma rôzne možnosti. Dodal, že sa stretne aj so zástupcami opozície, aby prediskutovali nové ekonomické opatrenia.



Rím v nedeľu (8. 3.) schválil bezprecedentnú karanténu a zablokoval väčšinu svojho bohatého severu vrátane finančného centra v Miláne, v snahe zastaviť takýmto drastickým spôsobom šírenie koronavírusu.



Taliansko zasiahla epidémia najtvrdšie v rámci Európy. Počet úmrtí dosiahol už 366 a celkový počet nakazených sa zvýšil na 7375 osôb.



Minister hospodárstva Roberto Gualtieri minulý týždeň sľúbil opatrenia v hodnote približne 7,5 miliárd eur na pomoc ekonomike zasiahnutej epidémiou. To povedie k zvýšeniu rozpočtového deficitu v tomto roku na 2,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) z doterajších 2,2 % HDP.



Európska komisia v sobotu (7. 3.) oznámila Taliansku, že jeho dodatočné výdavky v reakcii na koronavírus nebude brať do úvahy pri posudzovaní dodržiavania rozpočtových pravidiel. Tie umožňujú dočasnú odchýlku od cieľov v oblasti deficitu v prípade mimoriadnych udalostí vrátane závažnej hospodárskej recesie a veľkých prírodných katastrof.



Milánska burza, ktorej index klesol o 17 % od vypuknutia krízy, sa v pondelok napriek karanténe „normálne otvorila“. Nemenovaný obchodník však varoval, že očakáva „násilné výpredaje“.



Talianske banky koncom minulého týždňa požiadali európske úrady, aby v ich prípade zmiernili pravidlá pre zlyhané úvery najmenej na šesť mesiacov, keďže epidémia koronavírusu zasiahla hospodárstvo a s ním aj krehké zotavovanie finančného sektora.



Očakáva sa, že koronavírus stiahne Taliansko do novej recesie. Bankám v krajine tak hrozí nárast nových nesplácaných pôžičiek po rokoch tvrdej práce na likvidácii hromady zlyhaných úverov z čias finančnej krízy pred vyše 10 rokmi.



Talianska ratingová skupina Cerved už varovala, že riziká bankrotu sa môžu v prípade menších firiem až zdvojnásobiť, ak kríza potrvá celý rok.



Na zmiernenie týchto rizík popredné talianske banky ponúkajú odklad splátok firmám, ktoré zasiahol vírus. Epidémia totiž spôsobila narušenie dodávateľských a distribučných reťazcov, rušenie objednávok a aj nedostatok zamestnancov.