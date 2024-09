Talianske banky ponúkajú pomoc pri ozdravovaní štátneho rozpočtu

Rím 25. septembra (TASR) - Talianska banková asociácia v stredu poverila svojho riaditeľa Marca Elia Rottigniho úlohou "analyzovať možné opatrenia, ktoré by mohli zabezpečiť vyššiu likviditu štátneho rozpočtu". S iniciatívou prišla v čase, keď sa v rámci talianskej vlády obnovili diskusie o zavedení dane z nadmerných ziskov bánk. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Tieto opatrenia musia byť časovo obmedzené a vopred definované, musia mať finančné účinky, ktoré chránia aktíva a súvahy bánk a nie sú retroaktívne. Nesmú tiež ohroziť konkurencieschopnosť bánk pôsobiacich v Taliansku v porovnaní s európskymi bankami," uvádza sa v liste bankovej asociácie.



V lete 2023 premiérka Giorgia Meloniová navrhla, aby banky s vysokými ziskami platili štátu daň z nadmerného zisku, zámer sa však nakoniec nerealizoval. V posledných týždňoch sa na úrovni vlády opäť diskutuje o možnosti zaviesť túto daň. Opatrenie by mohlo byť zahrnuté do zákona o rozpočte na rok 2025, ktorý vláda predloží v najbližších týždňoch, koaličné strany sa v názoroch na túto otázku rozchádzajú.



"Nikdy nebudeme hlasovať za opatrenie, ako bolo predložené v lete 2023, a potom sa zmenilo," vyhlásil Antonio Tajani, podpredseda vlády a líder strany Forza Italia. "Bankový systém je teraz zdravý, ale malé finančné inštitúcie musia byť chránené. Je jasné, že banky musia prispievať k splácaniu štátneho dlhu, ale nie prostredníctvom takejto dane," uzavrel Tajani.