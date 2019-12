Talianske banky sa aj tento rok zbavovali zlých úverov

Rím 27. decembra (TASR) - Talianske banky tento rok pokračovali v odbúravaní zlých úverov. Do konca roka by mal objem zlých úverov v portfóliách talianskych finančných domov klesnúť pod hranicu 80 miliárd eur. V porovnaní s koncom roka 2015 by ich objem mal byť o 60 % menší. Vtedy ešte predstavoval 197 miliárd eur, uviedol taliansky bankový zväz ABI.



"Po ťažkých rokoch krízy sa situácia týkajúca sa zlých úverov v Taliansku podstatne zlepšila," uviedol šéf inštitútu Cerved Andrea Mignanelli. V uplynulých rokoch sa talianske banky usilovne zbavovali zlých úverov.



Veľký objem zlých úverov v bilanciách talianskych bánk je považovaný za brzdu odvetvia, keďže znižujú výnosy a zvyšujú opatrnosť finančných inštitútov pri schvaľovaní nových úverov.