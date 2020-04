Talianske kaviarne a reštaurácie sa obávajú kolapsu

Rím 27. apríla (TASR) - Predstavitelia talianskej gastronómie protestujú proti rozhodnutiu vlády, ktoré predlžuje uzavretie odvetvia do 1. júna. Upozorňujú, že hrozí kolaps celého sektora, ktorý od začiatku pandémie nového koronavírusu zaznamenal straty okolo 34 miliárd eur.



"Zrejme nie je jasné, že odsudzujú gastronómiu k bankrotu. Viac než 50.000 firiem skončí a 350.000 ľudí príde o prácu. Toto sa týka kaviarní, reštaurácií, pizzerií a celého odvetvia voľného času. Ani pre kúpaliská nebol stanovený termín otvorenia," uvádza sa vo vyhlásení talianskeho gastronomického zväzu FIPE.



Navyše sektor zatiaľ nedostal od vlády žiadnu podporu. Podľa zväzu sa znemožnilo znovuotvorenie gastronomických zariadení, aj keď tieto by dokázali plniť bezpečnostné a hygienické nariadenia.



Taliansko od 4. mája ruší množstvo obmedzení, aj keď menej než Taliani dúfali. Vláda napríklad uvoľnila nariadenia týkajúce športovania vonku alebo pohybu po vlastnom regióne. Postupne by sa tiež mala otvárať ekonomika. Školy však zostanú zatvorené do letných prázdnin a opäť sa otvoria až v septembri.