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< sekcia Ekonomika

Talianske maloobchodné tržby vzrástli v máji viac, než sa čakalo

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

V apríli zostali rovnaké ako marci.

Autor TASR
Rím 3. júla (TASR) - Talianske maloobchodné tržby vzrástli v máji viac, než sa očakávalo po aprílovej stagnácii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Maloobchodné tržby sa v máji medzimesačne zvýšili o 0,2 % po tom, čo v apríli zostali rovnaké ako marci, uviedol taliansky štatistický úrad ISTAT. Ekonómovia počítali s nárastom o 0,1 %.

Tržby predajcov potravín v máji medzimesačne stúpli o 0,2 % a tržby predajcov nepotravinárskych výrobkov takisto o 0,2 %.

Pokiaľ ide o nepotravinárske položky, najväčší nárast zaznamenal predaj domácich spotrebičov, rádií, televízorov a magnetofónov. Tržby v tomto segmente vyskočili o 4,9 %.

Tempo medziročného rastu maloobchodných tržieb sa v máji zrýchlilo na 2,2 % z 1,7 % v predchádzajúcom mesiaci.
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