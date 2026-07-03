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Talianske maloobchodné tržby vzrástli v máji viac, než sa čakalo
V apríli zostali rovnaké ako marci.
Autor TASR
Rím 3. júla (TASR) - Talianske maloobchodné tržby vzrástli v máji viac, než sa očakávalo po aprílovej stagnácii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Maloobchodné tržby sa v máji medzimesačne zvýšili o 0,2 % po tom, čo v apríli zostali rovnaké ako marci, uviedol taliansky štatistický úrad ISTAT. Ekonómovia počítali s nárastom o 0,1 %.
Tržby predajcov potravín v máji medzimesačne stúpli o 0,2 % a tržby predajcov nepotravinárskych výrobkov takisto o 0,2 %.
Pokiaľ ide o nepotravinárske položky, najväčší nárast zaznamenal predaj domácich spotrebičov, rádií, televízorov a magnetofónov. Tržby v tomto segmente vyskočili o 4,9 %.
Tempo medziročného rastu maloobchodných tržieb sa v máji zrýchlilo na 2,2 % z 1,7 % v predchádzajúcom mesiaci.
Maloobchodné tržby sa v máji medzimesačne zvýšili o 0,2 % po tom, čo v apríli zostali rovnaké ako marci, uviedol taliansky štatistický úrad ISTAT. Ekonómovia počítali s nárastom o 0,1 %.
Tržby predajcov potravín v máji medzimesačne stúpli o 0,2 % a tržby predajcov nepotravinárskych výrobkov takisto o 0,2 %.
Pokiaľ ide o nepotravinárske položky, najväčší nárast zaznamenal predaj domácich spotrebičov, rádií, televízorov a magnetofónov. Tržby v tomto segmente vyskočili o 4,9 %.
Tempo medziročného rastu maloobchodných tržieb sa v máji zrýchlilo na 2,2 % z 1,7 % v predchádzajúcom mesiaci.