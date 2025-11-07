< sekcia Ekonomika
Talianske odbory odmietajú vládny návrh štátneho rozpočtu
O návrhu rozpočtu z dielne pravicového vládneho kabinetu v súčasnosti rokuje taliansky parlament. Návrh zahŕňa škrty vo výdavkoch a úspory v celkovej výške 18 miliárd eur.
Rím 7. novembra (TASR) - Talianske odbory zvolávajú na celonárodný generálny štrajk na protest proti rozpočtovým plánom premiérky Giorgie Meloniovej. Uskutočniť by sa mal 12. decembra. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Predseda odborového zväzu CGIL Maurizio Landini označil rozpočet v navrhovanej podobe za „nesprávny a nespravodlivý“. „Chceme zmeniť tento rozpočet, pretože ústrednou kritickou otázkou je teraz otázka miezd,“ povedal v piatok Landini. Rozpočet nezvyšuje platy zamestnancov, a tým zhoršuje sociálnu nerovnosť, dodal. Odbory podľa neho požadujú aj dodatočné finančné prostriedky na platy verejných zamestnancov.
