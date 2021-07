Talianske odbory protestujú proti reorganizácii Alitalie

Rím 17. júla (TASR) - Talianske odbory protestujú proti plánom vlády na reorganizáciu leteckej spoločnosti Alitalia s polovicou súčasnej pracovnej sily. Nová Alitalia má oficiálne vzniknúť 15. októbra s označením Italia Trasporto Aereo (ITA), k dispozícii bude mať 52 lietadiel a zamestnávať približne 3000 ľudí. Od budúceho roka má počet zamestnancov stúpnuť na 5750, čo je polovica súčasného počtu.



"Nová Alitalia má vzniknúť s miniatúrnou flotilou bez perspektívy na dlhé lety. Rozvojový plán je slabý a počíta so ziskom až od roka 2025. Tento prístup je neprijateľný," cituje odbory agentúra APA. Pred jej založením počíta vláda s navýšením kapitálu.



Alitalia, ktorá zamestnáva viac než 10.000 ľudí, sa podľa odborov pre pandémiu nového koronavírusu dostala opakovane do finančných problémov. Vzhľadom na to talianska vláda na jeseň minulého roka predstavila plán reštrukturalizácie.



Spoločnosť je v strate od roka 2002, v dôsledku čoho do nej v roku 2017 vstúpil štát. Jeho rozsiahla finančná pomoc pre Alitaliu je v súčasnosti predmetom vyšetrovania Európskej komisie.