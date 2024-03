Talianske regulačné úrady preverujú nový nástroj spoločnosti OpenAI

Rím 8. marca (TASR) - Taliansky úrad na ochranu osobných údajov začal v piatok preverovať ďalšiu aplikáciu americkej spoločnosti OpenAI, ktorá sa zaoberá vývojom softvéru v oblasti umelej inteligencie. Vyšetrovanie sa zameriava na nový nástroj Sora. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Úrad vyjadril znepokojenie nad možnými dôsledkami v oblasti spracovania osobných údajov v Európskej únii (EÚ), najmä v Taliansku, a požiadal OpenAI o vysvetlenia. Spoločnosť predstavila nástroj Sora vo februári. Aplikácia, ktorá sa nachádza v testovacej fáze a zatiaľ nie je dostupná verejnosti, dokáže prostredníctvom jednoduchých pokynov používateľa vytvárať realistické videá v dĺžke do jednej minúty.



Úrad oznámil, že spoločnosť OpenAI má 20 dní na zaujatie stanoviska k viacerým otázkam. Zaujíma ho napríklad to, aké údaje sa zhromažďujú a používajú na trénovanie nástroja a či zahŕňajú aj určité špecifické kategórie, ako sú náboženské a filozofické presvedčenie, politické názory, zdravie alebo sexuálny život. OpenAI by mala tiež preukázať, že nástroj Sora bude spĺňať európske pravidlá ochrany údajov.



Talianske úrady koncom marca minulého roka dočasne zablokovali nástroj ChatGPT od spoločnosti OpenAI, ktorú obvinili z porušovanie európskej legislatívy. Poukázali pritom aj na skutočnosť, že program určený na automatizovanú komunikáciu s ľuďmi nemá zavedený systém na overovanie veku používateľov.