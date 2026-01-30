< sekcia Ekonomika
Talianske výrobné ceny sa v decembri oslabili
Medzimesačne sa decembrové ceny výrobcov v Taliansku znížili o 0,7 % po raste o 1 % v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Rím 30. januára (TASR) - Ceny talianskych výrobcov v decembri už druhý mesiac v rade klesli. Podľa údajov, ktoré v piatok zverejnil štatistický úrad krajiny ISTAT, sa výrobné ceny medziročne znížili o 1,4 % po tom, ako sa v novembri oproti rovnakému mesiacu predošlého roka oslabili o 0,2 %. Pokles v novembri bol prvý od decembra 2024. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA a portálu tradingeconomics.
Medziročne v Taliansku klesli napríklad ceny výrobcov koksu a rafinovaných ropných produktov (- 7,9 %) či výrobcov elektriny a plynu (- 6,9 %). Stúpli však produkčné ceny základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov (3,4 %) či kovových výrobkov (2,9 %).
Medzimesačne sa decembrové ceny výrobcov v Taliansku znížili o 0,7 % po raste o 1 % v predchádzajúcom mesiaci. Za celý minulý rok ceny talianskych výrobcov stúpli o 1,8 % po poklese o 4,2 % v roku 2024.