Talianske výrobné ceny v januári klesli najviac od októbra 2024
Ceny energií sa v januári porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka oslabili o 7 %, ale investičné tovary zdraželi o 1 %.
Autor TASR
Rím 10. marca (TASR) - Ceny priemyselných výrobcov v Taliansku v januári medziročne klesli už tretí mesiac v rade. Ich zníženie bolo výsledkom oslabenia cien energií. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnil štatistický úrad krajiny ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Index cien talianskych výrobcov v januári medziročne klesol o 1,6 % po oslabení o 1,4 % v predošlom mesiaci. Išlo o jeho najrýchlejší pokles od októbra 2024, keď sa výrobné ceny znížili o 2,8 %.
Ceny energií sa v januári porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka oslabili o 7 %, ale investičné tovary zdraželi o 1 %. Ceny spotrebných tovarov medziročne vzrástli o 1,2 % a ceny medziproduktov stúpli o 0,7 %.
Medzimesačne sa ceny talianskych výrobcov v januári zvýšili o 1,5 %, čiže najviac za rok. V decembri talianske výrobné ceny klesli o 0,7 %.
