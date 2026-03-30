Talianske výrobné ceny vo februári klesli najviac od októbra 2024
Ceny domácich výrobcov sa znížili o 3,7 %.
Autor TASR
Rím 30. marca (TASR) - Medziročný pokles cien priemyselných výrobcov v Taliansku sa vo februári prehĺbil. Výrobné ceny zahŕňajúce ceny domácich výrobcov a veľkoobchodné ceny zahraničných dodávateľov sa v porovnaní s februárom minulého roka znížili o 2,7 % po tom, ako sa v januári medziročne oslabili o 1,6 %. Ich februárový pokles bol najprudší od októbra 2024. Vyplýva to z údajov talianskeho štatistického úradu ISTAT, ktoré zverejnil v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Ceny domácich výrobcov sa znížili o 3,7 %. Išlo o výsledok zlacnenia elektrinu a plynu (-12,4 %) a pokračujúceho oslabenia cien koksu a rafinovaných ropných produktov (-5,5 %). Veľkoobchodné ceny zahraničných dodávateľov však mierne vzrástli, a to o 0,2 %, keďže ich podporil rast cien dopravných prostriedkov (+6,9 % v eurozóne) a cien produkcie ostatných odvetví vrátane opráv a inštalácií strojov (+5,4 % v eurozóne a +13,5 % na trhoch mimo eurozóny). Bez zarátania cien energií sa ceny domácich výrobcov v Taliansku vo februári medziročne zvýšili rovnako ako v januári o 1,1 %.
Medzimesačne sa výrobné ceny v Taliansku vo februári znížili o 0,4 % po raste o 1,5 % v januári, ktorý bol najprudší za ostatný rok. Za tri mesiace do záveru februára sa ceny priemyselných výrobcov v Taliansku v porovnaní s predchádzajúcim trojmesačným obdobím zvýšili o 0,6 %.
