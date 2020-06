Talianske železnice chcú tento rok investovať 20 miliárd eur

Rím 13. júna (TASR) - Talianske štátne železnice Ferrovie dello Stato chcú s pomocou štátnej pomoci urýchliť svoje investičné plány. V tomto roku plánujú investovať 20 miliárd eur do rozširovania trás pre vysokorýchlostné vlaky na osi sever - juh z Turína do Kalábrie.



Ako v piatok (12. 6.) ohlásil šéf železníc Gianfranco Battisti, investície majú vytvoriť 300.000 pracovných miest. Podľa jeho slov má 46 % investičného objemu smerovať do modernizácie železničnej siete na juhu Talianska.



Spoločnosť očakáva prepad tržieb v dôsledku krízy a s ňou súvisiaceho úbytku turistov. Len počas prísnych obmedzení pohybu (lockdown) v marci a apríli prišli železnice o 500 miliónov eur. Od 9. marca do 3. mája sa počet cestujúcich medziročne znížil o 10 miliónov.



Battisti počíta s tým, že potrvá minimálne dva roky, kým sa talianska diaľková doprava zotaví z dôsledkov koronakrízy. Krajina sa najmä v tomto roku bude musieť vzdať aj väčšiny domácich turistov.