Talianski a čínski akcionári Pirelli sa sporia o riadenie firmy

Miláno 25. marca (TASR) - Čínski a talianski akcionári Pirelli sa sporia o riadenie spoločnosti. Tento spor by mohol viesť k neschváleniu finančných výsledkov výrobcu pneumatík za rok 2024 na zasadnutí správnej rady, ktoré je naplánované na stredu (26. 3.). TASR o tom informuje na základe správy Reuters, ktorá sa odvoláva na dva zdroje z firmy.



Najväčším investorom Pirelli je čínsky štátny koncern Sinochem s podielom vo výške 37 %. To je faktor, ktorý by mohol poškodiť aktivity skupiny v USA, keďže Washington pripravil obmedzenia pre čínske technológie v automobilovom priemysle.



Zdroje, ktoré nechceli byť menované, uviedli, že prebiehajú diskusie o tom, ako ďalej znížiť vplyv Sinochemu na spoločnosť po zásahu talianskej vlády v roku 2023, ktorým obmedzila právomoci čínskej skupiny s cieľom chrániť autonómiu manažmentu Pirelli.



Rím by sa mohol pokúsiť presvedčiť Sinochem, aby znížil svoj podiel v talianskej firme. Alternatívnou možnosťou by mohlo byť odobratie hlasovacieho práva Sinochemu, uviedol jeden zo zdrojov.



USA tento rok dokončili pravidlá, ktoré zakazujú v tzv. prepojených vozidlách na amerických cestách kľúčový softvér a hardvér od firiem, v ktorých majú kontrolný podiel Číňania. Zákazy softvéru nadobudnú platnosť v modelovom roku 2027 a zákazy hardvéru v roku 2029.



Niektoré z pneumatík Pirelli sú vybavené technológiou schopnou zbierať dáta počas pohybu a prenášať informácie v reálnom čase do vozidla.



Taliansky výrobca pneumatík generuje približne 25 % svojich tržieb na severoamerickom trhu, na ktorý dodáva pneumatiky najmä zo svojich závodov v Mexiku, Južnej Amerike a Európe. Má takisto svoj závod v americkom štáte Georgia.



Druhým najväčším investorom Pirelli je konzorcium Camfim pod vedením Marca Tronchettiho Proveru, ktorý vedie Pirelli od roku 1992 a v súčasnosti je podpredsedom predstavenstva.



Taliansko v roku 2023 na základe zákona o ochrane strategických aktív stanovilo pravidlá pre správu Pirelli vrátane udelenia právomoci lokálnym akcionárom menovať výkonného riaditeľa skupiny a vetovať strategické rozhodnutia predstavenstva pod kontrolou Číňanov.



Pirelli po týchto obmedzeniach v otázke riadenia, o ktorých rozhodla talianska vláda, spustilo interný proces na formálne posúdenie kontroly zo strany Sinochemu.



Konečný verdikt sa očakáva na stredajšom zasadnutí správnej rady, pričom Pirelli údajne formálne skonštatuje, že Sinochem už nekontroluje výrobcu pneumatík, uviedli zdroje.



Bez dohody o riadení by však členovia predstavenstva zastupujúci Sinochem mohli hlasovať proti podpísaniu správy o celoročných výsledkoch Pirelli za rok 2024, ktorú firma zverejnila minulý mesiac.



Camfin zvyšoval svoj podiel v Pirelli počas roku 2024 a teraz má v spoločnosti podiel 26,4 %, pričom chce vlastniť 29,9 % akcií firmy.