Talianski experti znížili svoje predpovede rastu HDP v tomto roku

Rím 11. februára (TASR) - Poprední talianski experti tento týždeň znížili svoje predpovede rastu tretej najväčšej ekonomiky eurozóny po šokujúcom poklese jej hrubého domáceho produktu (HDP) a priemyselnej produkcie na konci minulého roka.



Parlamentný dohľad nad rozpočtom (UPB) najnovšie očakáva v roku 2020 rast HDP iba 0,2 %. To je výrazne pod jeho predchádzajúcou prognózou na úrovni 0,5 %. A tiež menej, ako je oficiálny cieľ vlády, ktorá vlani v septembri oznámila, že chce dosiahnuť rast HDP o 0,6 %.



Talianska ekonomika v posledných troch mesiacoch minulého roka nečakane klesla o 0,3 % po slabom raste v 3. štvrťroku o 0,1 %.



„V súčasnom štvrťroku sa HDP nezotaví z výrazného poklesu v predchádzajúcom kvartáli,“ uvádza sa vo vyhlásení UPB, ktorý ako prvý z prognostikov zhoršil predpoveď pre taliansku ekonomiku v roku 2020 po poklese HDP vo 4. štvrťroku 2019.



Štatistický úrad ISTAT zase v pondelok (10. 2.) informoval, že priemyselná produkcia bola v decembri oveľa slabšia, ako sa očakávalo a klesla medzimesačne o 2,7 %, najstrmšie takmer za dva roky.



Lorenzo Codogno, bývalý hlavný ekonóm ministerstva financií a teraz vedúci think-tanku LC Macro Advisors so sídlom v Londýne, bol ešte pesimistickejší ako UPB. Predpovedal, že za celý tento rok HDP Talianska klesne o 0,1 %.



Podľa Codogna sa HDP v súčasnom 1. štvrťroku zníži o 0,1 %, čím sa hospodárstvo dostane do v poradí už štvrtej recesie od globálnej finančnej krízy. Ekonómovia definujú recesiu ako pokles HDP dva štvrťroky po sebe.



Guvernér centrálnej banky Ignazio Visco v sobotu (8. 2.) vyhlásil, že opatrenia na zabránenie šírenia nového koronavírusu, ktorý sa prvýkrát objavil v Číne, by tiež mohli mať významný vplyv na talianske hospodárstvo a zvýšiť riziko jeho poklesu.



Podľa Visca vírus môže mať dočasne negatívny vplyv na rast na úrovni „niekoľko desatín percentuálneho bodu“ a dodal, že ani „výraznejší vplyv nemožno vylúčiť“.



Vláda protisystémového Hnutia piatich hviezd a stredoľavej Demokratickej strany už vyhlásila, že pracuje na opatreniach na zníženie vplyvu koronavírusu na hospodárstvo. Neposkytla však ďalšie podrobnosti.



Inštitút Prometeia zase predpovedá, že priemyselná produkcia sa v januári vráti k rastu a za celý 1. štvrťrok ako celok bude v medzikvartálnom porovnaní stagnovať.