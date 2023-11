Talianski farmári sa sťažujú na slabú úrodu olív

Rím 4. novembra (TASR) - Taliansko je po Španielsku druhým najväčším výrobcom olivového oleja na svete. Miestni pestovatelia olív však tento rok lamentujú nad slabou úrodou v dôsledku extrémneho počasia. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



V tomto ročnom období by sa mali stromy na pozemku Alana Risola v strednom Taliansku, severne od Ríma, skláňať pod bohatou úrodou olív. Extrémne počasie v dôsledku klimatických zmien však zničilo jeho úrodu. "Produkcia klesla o 80 %," povedal 43-ročný farmár.



Región známy už od rímskych čias svojimi olivovými hájmi sa môže pochváliť stromami, ktoré majú údajne stovky, ba až tisíce rokov. Meniace sa vzorce počasia sú však nesmierne náročné.



"Už niekoľko rokov naša krajina skutočne trpí klimatickými zmenami," poznamenal Risolo, pričom poukázal na prívalové dažde v kontraste s "dlhými obdobiami horúčav trvajúcich až do jesene".



Na slabú úrodu sa sťažuje väčšina farmárov v stredných a severných oblastiach Talianska. Podľa poľnohospodárskeho združenia Coldiretti sa tento rok produkcia v Taliansku odhaduje na 290.000 ton, čo je pokles z 315.000 ton v roku 2022 a najmenej za štyri roky.



Po zbere putujú olivy do mlyna, kde sa umyjú, triedia a následne drvia na zelenkastú pastu, z ktorej sa získava vzácny extra panenský olej. Agronóm Stefano Cifeca, ktorý je zodpovedný za kontrolu kvality, potvrdil, že tohtoročná úroda je mizerná.



"Bohužiaľ, tento rok klimatické zmeny spôsobili, že v apríli a máji, v mesiacoch kvitnutia, sme mali silné dažde, ktoré zmyli peľ," uviedol.



Nasledovalo horúce leto bez dažďa. Talianski farmári sú zvyknutí na ťažké časy. Risolo spomína, že v roku 2018 mu úrodu zničil mráz. Varoval však, že poľnohospodárstvo čelí "neistejšej budúcnosti ako kedykoľvek predtým".



Ide o veľa. Taliansko má 150 miliónov olivovníkov, ktoré prinášajú ročný obrat zhruba tri miliardy eur a podporujú 400.000 podnikov, uvádza Coldiretti.



"Našťastie je olivovník veľmi robustná rastlina, ktorá sa dokáže prispôsobiť zmenám klímy," poznamenal Cifeca.



Napriek slabej úrode v strede a na severe Talianska národnú produkciu tento rok zachránili južné regióny, Apúlia a Kalábria.



Poľnohospodárom pomáhajú aj rastúce ceny na svetovom trhu s olivovým olejom, keďže utrpela aj produkcia v Španielsku, ktoré bežne pokrýva polovicu svetovej ponuky.



Produkcia v Španielsku klesla o 34 % v porovnaní s priemerom za uplynulé štyri roky, podľa údajov zo septembra, v dôsledku dlhotrvajúceho sucha.



Rastúce ceny sú však zlou správou pre spotrebiteľov. Samotné Taliansko pritom spotrebuje 15 % olivového oleja vyrobeného na celom svete.