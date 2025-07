Talianski poľnohospodári odmietajú návrh viacročného rozpočtu EÚ

Rím 23. júla (TASR) - Zmeny v poľnohospodárskej politike, s ktorými počíta Európska komisia v rámci budúceho viacročného rozpočtu EÚ, narážajú na odmietavé reakcie, najmä v Taliansku. Tamojšia poľnohospodárska asociácia Coldiretti bije na poplach pre plánované škrty v poľnohospodárskych dotáciách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Viac ako 770.000 poľnohospodárskych podnikov v krajine by mohlo byť vážne zasiahnutých škrtmi v európskej poľnohospodárskej politike na roky 2028 a 2034, varovalo v stredu najväčšie záujmové združenie talianskych poľnohospodárov. Dôvodom je návrh predsedníčky Komisie Ursuly von der Leyenovej zlúčiť poľnohospodársku politiku s kohéznou politikou do jedného fondu. Pokles dotácií o 20 % by ohrozil potravinovú bezpečnosť, inovácie a udržateľnosť, vyhlásil prezident združenia Coldiretti Ettore Prandini. Kritizoval aj prerozdelenie prostriedkov v rozpočte EÚ v prospech zbrojenia, čo podľa neho podkopáva mier v Európe.



Talianske poľnohospodárstvo má podľa Coldiretti celkovú ekonomickú hodnotu 707 miliárd eur a zabezpečuje 4 milióny pracovných miest. Návrh dlhodobého rozpočtu EÚ bude potrebné v najbližších dvoch rokoch prepracovať, zdôraznil Prandini.