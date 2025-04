Talianski priemyselníci zhoršili odhad rastu ekonomiky

Rím 2. apríla (TASR) - Taliansky priemyselný zväz Confindustria zhoršil odhad rastu talianskej ekonomiky a najnovšie očakáva jeho tempo iba polovičné oproti prognóze vlády. Navyše, pripravované ďalšie dovozné clá do USA a eskalácia obchodnej vojny môžu vývoj hospodárstva zhoršiť ešte viac, pričom priemyselníci nevylučujú ani jeho pokles. Informovala o tom agentúra Reuters.



Confindustria v stredu uviedla, že momentálne predpokladá tohtoročný rast talianskej ekonomiky na úrovni 0,6 %. V októbri minulého roka priemyselný zväz očakával, že hrubý domáci produkt (HDP) Talianska sa zvýši o 0,9 %. Nová prognóza je zároveň na polovičnej úrovni v porovnaní s vládnym odhadom vývoja ekonomiky, ktorý uvádza tento rok rast o 1,2 %.



Ak sa nový odhad hospodárskeho rastu zo strany priemyselníkov potvrdí, Taliansko vykáže slabší rast ekonomiky než v minulom aj predminulom roku. V obidvoch HDP tretej najväčšej ekonomiky eurozóny vzrástol o 0,7 %. V roku 2026 očakáva Confindustria zrýchlenie rastu, avšak iba na 1 %.



Predstavitelia Confindustrie dodali, že aj keď do najnovšej prognózy zahrnuli americké clá na dovoz ocele a hliníka, ako aj „rekordnú úroveň neistoty,“ čo sa týka obchodnej politiky, nezahrnuli do nej dôsledky prípadnej eskalácie obchodnej vojny.



V prípade najhoršieho možného scenára, ktorý zahrnuje permanentné americké clá na všetok tovar vo výške 25 %, zvýšenie dovozných ciel na čínske produkty na 60 % a odvetné clá na americké výrobky, talianska ekonomika môže tento rok vykázať pokles o 0,2 %. V roku 2026 sa potom tempo poklesu ešte zrýchli, a to na 0,3 %, dodala Confindustria.