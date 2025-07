Talianski producenti syra Pecorino sa snažia vyhnúť americkým clám

Rím 19. júla (TASR) - Producenti syra Pecorino Romano, jedného z najznámejších talianskych exportných produktov, lobujú za výnimku z nových amerických ciel. Obávajú sa, že zvýšenie cien ich produktov v USA by ich mohlo pripraviť o veľkú časť exportného trhu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Gianni Maoddi, prezident združenia Consorzio di Tutela del Pecorino Romano, uviedol, že tento syr sa už viac ako 140 rokov vyváža do Spojených štátoch, ktoré sa podieľajú približne 40 % na ročnom exporte.



Konzorcium vedie rokovania, a to aj s kanceláriou európskeho komisára pre poľnohospodárstvo a úradom amerického obchodného zástupcu, aby vysvetlilo jedinečné vlastnosti syra Pecorino Romano.



V Amerike pritom neexistuje žiadna výroba založená na ovčom mlieku, ako je tá naša, upozornil Maoddi. „Takže to nevytvára nerovnováhu v miestnej produkcii,“ dodal.



Súčasná cena Pecorina Romano v USA sa pohybuje medzi 35 a 40 dolármi (30,04 až 34,33 eura) za kilogram. Tieto ceny však prudko vzrastú, ak sa súčasné plošné clo vo výške 10 % na dovoz z Európskej únie (EÚ) do USA od začiatku augusta zvýši na 30 %, ako to minulý víkend oznámil prezident Donald Trump.



Podľa Maoddiho najväčším rizikom pre talianskych dodávateľov je, že sa obchodníci a reštaurácie, ktorí tvoria väčšiu časť ich predaja v USA, rozhodnú, že Pecorino už nie je pre nich cenovo dostupné.



Výrobcovia, ako Giuseppe Capuani, majiteľ spoločnosti „I Buonatavola“, ktorá vyrába Pecorino Romano, preto vyzývajú na rokovania a snahu o kompromis.



(1 EUR = 1,165 USD)