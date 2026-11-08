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Talianski vinári žiadajú reštaurácie, aby obmedzili prirážky na víno

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Na snímke ochutnávka vína. Foto: TASR - Martin Palkovič

Ferraris na príklade svojich viac ako 2500 zákazníkov poukázal na to, že reštaurácie s miernymi cenami nemajú problémy s predajom.

Autor TASR
Rím 8. novembra (TASR) - Talianski vinári vyzývajú reštaurácie v krajine, aby obmedzili prirážky na fľaše vína, pričom za primerané považujú zvýšenie ceny o 10 %. Ročná spotreba vína v Taliansku na obyvateľa totiž podľa štúdie investičnej banky Mediobanca klesla z 38 litrov v roku 2022 na 35,6 litra v roku 2025. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.

Iniciatíva na obmedzenie prirážok v reštauráciách pochádza od dvoch známych výrobcov vína z regiónu Piemont v severnom Taliansku Lucu Ferrarisa a Stefana Chiarla, ktorí tvrdia, že reštaurácie si k pôvodnej cene vína niekedy účtujú prirážky vo výške 30 až 40 % alebo aj viac.

Ferraris na príklade svojich viac ako 2500 zákazníkov poukázal na to, že reštaurácie s miernymi cenami nemajú problémy s predajom. Prevádzky s vyššími prirážkami sú naopak pod čoraz väčším tlakom.

Ťažkosti talianskeho vinárskeho odvetvia vyplývajú z niekoľkých faktorov. Patria k nim vyššie náklady na energie, nepriaznivé poveternostné podmienky a vplyv amerických ciel na vývoz vína. Spojené štáty totiž zostávajú pre talianske vína jedným z najdôležitejších trhov.
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