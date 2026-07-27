< sekcia Ekonomika
Talianski výrobcovia obrábacích strojov žiadajú tvrdý postoj EÚ k Číne
Podľa najnovších údajov sa podiel Číny na globálnom exporte kovoobrábacích strojov zvýšil vlani na 23 % z iba 8 % v roku 2016. Naopak, podiel Európy klesol za rovnaké obdobie z 52 % na 46 %.
Autor TASR
Rím 27. júla (TASR) - Európska únia (EÚ) musí prijať tvrdšie opatrenia proti agresívnej konkurencii čínskych výrobcov obrábacích strojov, uviedla v pondelok talianska asociácia UCIMU (Asociácia talianskych výrobcov obrábacích strojov). Ináč riskuje ďalšie zhoršenie pozície Európy v tomto strategickom sektore. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Šéfka ekonomických štúdií UCIMU Stefania Pigozziová povedala, že čínske firmy už do veľkej miery uspokojili domáci dopyt v tejto oblasti a teraz rýchlo expandujú na zahraničné trhy. Taliani nie sú jediní nespokojní. Aj ďalší európski výrobcovia poukazujú na negatívne dôsledky nadmernej kapacity v Číne a tamojšou vládou dotovaného exportu.
UCIMU v tejto súvislosti uviedla, že je potrebné, aby sa na dovážané stroje vzťahovali rovnaké technické a bezpečnostné normy, aké EÚ požaduje od európskych producentov. „Európa potrebuje jednotné pravidlá, ktoré budú platiť pre všetkých rovnako,“ povedala Pigozziová pre agentúru Reuters. Dodala, že napríklad iba bezpečnostné normy pre stroje majú priamy vplyv na náklady, a tým aj na výslednú cenu produktu.
UCIMU zastupuje približne 250 výrobcov obrábacích strojov, robotov, automatizačných systémov a komponentov s celkovými tržbami zhruba 8 miliárd eur a zamestnávajúcich približne 30.000 ľudí. Títo producenti výrobkov pre viaceré sektory hospodárstva od automobiliek cez letecký priemysel a energetiku až po obrannú techniku sú do veľkej miery považovaní za indikátor konkurencieschopnosti priemyslu. „Varovný signál prišiel už minulý rok, keď Čína predstihla Nemecko a stala sa najväčším vývozcom kovoobrábacích strojov na svete,“ povedala Pigozziová.
Podľa najnovších údajov sa podiel Číny na globálnom exporte kovoobrábacích strojov zvýšil vlani na 23 % z iba 8 % v roku 2016. Naopak, podiel Európy klesol za rovnaké obdobie z 52 % na 46 %.
Aj Taliansko, ktoré je štvrtým najväčším vývozcom týchto strojov na svete, zaznamenalo pokles. Zatiaľ čo v roku 2016 predstavoval jeho podiel na globálnom exporte kovoobrábacích strojov 8,4 %, vlani to bolo 7,8 %. Navyše, export Talianska do Číny sa prepadol za uvedené obdobie z 316 miliónov na 110 miliónov eur.
Šéfka ekonomických štúdií UCIMU Stefania Pigozziová povedala, že čínske firmy už do veľkej miery uspokojili domáci dopyt v tejto oblasti a teraz rýchlo expandujú na zahraničné trhy. Taliani nie sú jediní nespokojní. Aj ďalší európski výrobcovia poukazujú na negatívne dôsledky nadmernej kapacity v Číne a tamojšou vládou dotovaného exportu.
UCIMU v tejto súvislosti uviedla, že je potrebné, aby sa na dovážané stroje vzťahovali rovnaké technické a bezpečnostné normy, aké EÚ požaduje od európskych producentov. „Európa potrebuje jednotné pravidlá, ktoré budú platiť pre všetkých rovnako,“ povedala Pigozziová pre agentúru Reuters. Dodala, že napríklad iba bezpečnostné normy pre stroje majú priamy vplyv na náklady, a tým aj na výslednú cenu produktu.
UCIMU zastupuje približne 250 výrobcov obrábacích strojov, robotov, automatizačných systémov a komponentov s celkovými tržbami zhruba 8 miliárd eur a zamestnávajúcich približne 30.000 ľudí. Títo producenti výrobkov pre viaceré sektory hospodárstva od automobiliek cez letecký priemysel a energetiku až po obrannú techniku sú do veľkej miery považovaní za indikátor konkurencieschopnosti priemyslu. „Varovný signál prišiel už minulý rok, keď Čína predstihla Nemecko a stala sa najväčším vývozcom kovoobrábacích strojov na svete,“ povedala Pigozziová.
Podľa najnovších údajov sa podiel Číny na globálnom exporte kovoobrábacích strojov zvýšil vlani na 23 % z iba 8 % v roku 2016. Naopak, podiel Európy klesol za rovnaké obdobie z 52 % na 46 %.
Aj Taliansko, ktoré je štvrtým najväčším vývozcom týchto strojov na svete, zaznamenalo pokles. Zatiaľ čo v roku 2016 predstavoval jeho podiel na globálnom exporte kovoobrábacích strojov 8,4 %, vlani to bolo 7,8 %. Navyše, export Talianska do Číny sa prepadol za uvedené obdobie z 316 miliónov na 110 miliónov eur.