Talianski zamestnávatelia očakávajú pokles ekonomiky o takmer 10 %

Rím 16. mája (TASR) - Taliansko sa bude z historickej recesie spôsobenej pandémiou nového koronavírusu zotavovať veľmi ťažko. Uviedla to koncom tohto týždňa talianska federácia zamestnávateľov Confindustria, ktorá zároveň výrazne zhoršila predchádzajúcu prognózu vývoja ekonomiky v tomto roku.



V roku 2020 bude ekonomiku ťahať nadol bezprecedentný prepad investícií o viac než 15 % a pokles exportu zhruba o 14 %, zverejnila odhad Confindustrie agentúra DPA. Federácia v novej prognóze zároveň uvádza, že v tomto roku by ekonomika mala klesnúť o 9,6 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom odhade z konca marca počítala s poklesom o 6 %.



V budúcom roku očakáva Confindustria zotavenie, avšak iba čiastočné, ktoré tohtoročný prepad ekonomiky v plnej miere nevykompenzuje. Ako uviedla, predpokladá, že v roku 2021 dosiahne rast ekonomiky 5,6 %.



Confindustria zároveň počíta s tohtoročným poklesom spotrebiteľských cien o 0,5 %. Okrem toho očakáva prudký rast rozpočtového deficitu a verejného dlhu. Rozpočtový schodok by mal dosiahnuť 11,1 % hrubého domáceho produktu (HDP) a dlh by sa mal zvýšiť až na 159,1 % HDP. Na porovnanie, v roku 2019 dosiahol schodok rozpočtu 1,6 % HDP a dlh 134,8 % HDP.



Taliansko patrí ku krajinám najviac zasiahnutým pandémiou nového koronavírusu. Podľa posledných štatistík z piatka (15. 5.) zomrelo v krajine na ochorenie COVID-19 viac než 31.600 ľudí, čo je tretí najvyšší počet úmrtí vo svete po USA a Británii. Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom dosiahol vyše 223.880.