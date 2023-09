Taliansko a Saudská Arábia podpísali dohodu o investíciách

Miláno 4. septembra (TASR) - Taliansko a Saudská Arábia podpísali v pondelok dohodu o posilnení hospodárskych vzťahov a investícií, ktoré sa považujú za strategické, s počiatočným zameraním na rozvoj projektov v energetickom sektore. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Premiérka Giorgia Meloniová sa od svojho nástupu do úradu v októbri minulého roka snažila nadviazať užšie vzťahy s krajinami Perzského zálivu napriek problémom s dodržiavaním ľudských práv v tomto regióne. Meloniová už zrušila embargo na predaj zbraní Saudskej Arábii a Spojeným arabským emirátom.



Memorandum o porozumení (MoU) má platnosť dva roky a bude automaticky predĺžené o ďalších 24 mesiacov, pokiaľ jedna zo strán šesť mesiacov pred dátumom vypršania neoznámi druhej strane, že obnovenie odmieta.



Saudská Arábia sa zameria na energetiku, udržateľnosť, dodávateľské reťazce a šport pri rozširovaní svojej prítomnosti v Taliansku, povedal v pondelok minister investícií Chálid al-Falíh na podujatí v Miláne.



Taliansko pod vedením Meloniovej sa domnieva, že zohráva čoraz väčšiu úlohu pri spájaní Európskej únie (EÚ) s dodávateľmi energie na Blízkom východe a v severnej Afrike po tom, ako Brusel ukončil väzby s Ruskom.



Popredná talianska energetická spoločnosť Eni a Saudi Acwa Power sa na podujatí v Miláne dohodli na spoločnom vývoji zeleného vodíka na Blízkom východe a v Afrike.



Acwa Power uzavrela tiež separátne memorandum o porozumení s regionálnou spoločnosťou A2A a s výrobcom elektród De Nora o spolupráci na zelenom vodíku.



Okrem toho sa Taliansko snaží o to, aby štátne investičné fondy z Perzského zálivu investovali do jeho nového fondu na podporu firiem v strategicky dôležitých sektoroch a na podporu obstarávania a opätovného využívania kritických surovín.



Minister priemyslu Adolfo Urso na podujatí povedal, že Rím by mohol vymenovať špeciálnych komisárov, ktorí by podnikli všetky potrebné kroky na pomoc pri realizácii programov zahraničných investícií v Taliansku v hodnote najmenej 1 miliardy eur.