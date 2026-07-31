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Taliansko bolo v júli najväčším dovozcom LNG v Európe
Obchodníci využili vládne stimuly a pokračovali v nákupe dodávok plynu napriek prudkému rastu cien.
Autor TASR
Rím 31. júla (TASR) - Taliansko bolo v júli najväčším dovozcom skvapalneného zemného plynu (LNG) v Európe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.
Obchodníci využili vládne stimuly a pokračovali v nákupe dodávok plynu napriek prudkému rastu cien. Naopak, iné európske krajiny drahé nákupy obmedzili, čo sa prejavilo spomalením napĺňania ich zásobníkov.
Podľa Bloombergu predstavujú rozdielne prístupy jednotlivých krajín v podstate protichodné stávky na to, aký bude ďalší vývoj plynovej krízy v Európe pred budúcou zimou.
Ak budú výpadky dodávok z Blízkeho východu pokračovať a ceny plynu budú ďalej rásť, môže sa ukázať, že drahé vytváranie zásob v Taliansku bolo správnym rozhodnutím. Naopak, krajiny s nižšími zásobami by mohli počas zimy čeliť ešte väčšiemu nedostatku plynu a vyšším nákladom.
Ak sa však dodávky obnovia a ceny klesnú, Taliansko bude mať zásobníky naplnené drahým plynom, pričom náklady ponesú spotrebitelia.
Vojna a narušenie dodávok z Blízkeho východu spôsobili, že európske ceny zemného plynu sa od začiatku roka približne zdvojnásobili. To obmedzilo nákupy LNG v Európe napriek tomu, že kontinent je pod tlakom doplniť zásobníky pred zimou.
Taliansko bolo v tomto ohľade výnimkou. Prvýkrát od roku 2017, odkedy Bloomberg sleduje pohyb tankerov, predstihlo ostatné európske krajiny v objeme dovozu LNG.
Taliansky energetický sektor patrí v rámci Európy medzi najviac závislé od plynu a počas nedávnych vĺn horúčav navyše výrazne vzrástol dopyt po elektrine.
Talianski obchodníci zároveň naďalej využívali vládne stimuly na nákup LNG a dopĺňanie zásobníkov, čo krajine poskytlo výhodu oproti Nemecku a Francúzsku, ktoré v tempe dopĺňania zásob zaostávajú.
Talianske pravidlá pre skladovanie plynu stanovujú prísne ciele naplnenia zásobníkov a zároveň aj sankcie za ich nesplnenie.
Podľa Bloombergu bude musieť Nemecko a ďalšie európske krajiny pravdepodobne v blízkom období zrýchliť tempo plnenia zásobníkov.
Európske termínované kontrakty na zemný plyn od začiatku júla vzrástli o viac než 30 %. Dôvodom boli nedávne americké útoky na Irán a celková neistota na svetových trhoch.
Investičná banka Goldman Sachs pripúšťa, že ak bude na trhu pretrvávať nedostatok plynu, jeho cena by mohla v decembri vzrásť až na 100 eur za megawatthodinu.
V súčasnosti sú talianske zásobníky plynu naplnené približne na 75 % a krajina zatiaľ smeruje k splneniu cieľa naplniť zásobníky na 90 % kapacity.
V Nemecku sú zásobníky aktuálne naplnené len na 47 %, čo je najnižšia úroveň pre toto obdobie roka od začiatku evidencie v roku 2009. Vo Francúzsku dosahuje naplnenosť zásobníkov 56 %.
Obchodníci využili vládne stimuly a pokračovali v nákupe dodávok plynu napriek prudkému rastu cien. Naopak, iné európske krajiny drahé nákupy obmedzili, čo sa prejavilo spomalením napĺňania ich zásobníkov.
Podľa Bloombergu predstavujú rozdielne prístupy jednotlivých krajín v podstate protichodné stávky na to, aký bude ďalší vývoj plynovej krízy v Európe pred budúcou zimou.
Ak budú výpadky dodávok z Blízkeho východu pokračovať a ceny plynu budú ďalej rásť, môže sa ukázať, že drahé vytváranie zásob v Taliansku bolo správnym rozhodnutím. Naopak, krajiny s nižšími zásobami by mohli počas zimy čeliť ešte väčšiemu nedostatku plynu a vyšším nákladom.
Ak sa však dodávky obnovia a ceny klesnú, Taliansko bude mať zásobníky naplnené drahým plynom, pričom náklady ponesú spotrebitelia.
Vojna a narušenie dodávok z Blízkeho východu spôsobili, že európske ceny zemného plynu sa od začiatku roka približne zdvojnásobili. To obmedzilo nákupy LNG v Európe napriek tomu, že kontinent je pod tlakom doplniť zásobníky pred zimou.
Taliansko bolo v tomto ohľade výnimkou. Prvýkrát od roku 2017, odkedy Bloomberg sleduje pohyb tankerov, predstihlo ostatné európske krajiny v objeme dovozu LNG.
Taliansky energetický sektor patrí v rámci Európy medzi najviac závislé od plynu a počas nedávnych vĺn horúčav navyše výrazne vzrástol dopyt po elektrine.
Talianski obchodníci zároveň naďalej využívali vládne stimuly na nákup LNG a dopĺňanie zásobníkov, čo krajine poskytlo výhodu oproti Nemecku a Francúzsku, ktoré v tempe dopĺňania zásob zaostávajú.
Talianske pravidlá pre skladovanie plynu stanovujú prísne ciele naplnenia zásobníkov a zároveň aj sankcie za ich nesplnenie.
Podľa Bloombergu bude musieť Nemecko a ďalšie európske krajiny pravdepodobne v blízkom období zrýchliť tempo plnenia zásobníkov.
Európske termínované kontrakty na zemný plyn od začiatku júla vzrástli o viac než 30 %. Dôvodom boli nedávne americké útoky na Irán a celková neistota na svetových trhoch.
Investičná banka Goldman Sachs pripúšťa, že ak bude na trhu pretrvávať nedostatok plynu, jeho cena by mohla v decembri vzrásť až na 100 eur za megawatthodinu.
V súčasnosti sú talianske zásobníky plynu naplnené približne na 75 % a krajina zatiaľ smeruje k splneniu cieľa naplniť zásobníky na 90 % kapacity.
V Nemecku sú zásobníky aktuálne naplnené len na 47 %, čo je najnižšia úroveň pre toto obdobie roka od začiatku evidencie v roku 2009. Vo Francúzsku dosahuje naplnenosť zásobníkov 56 %.